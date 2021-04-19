Рада Церков Львова дала рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня

Рада Церков міста Львова надала рекомендації священнослужителям та мирянам усіх конфесій щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19, рекомендувати вірним брати участь у богослужіннях на Вербну неділю та в Пасхальних богослужіннях у домашніх умовах – через онлайн-трансляцію. У Вербну неділю та на Пасхальні свята під час онлайн-трансляцій, після прочитання відповідних молитов про благословення верби й пасхальних страв, вірні можуть самостійно окропити їх святою водою вдома. Якщо люди все ж відвідуватимуть богослужіння, рекомендувати їм перебувати на вулиці із дотриманням фізичної дистанції – не менше 1,5 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом). Біля входу в храм розмістити станції дезінфекції рук та, за можливості, пристрої для безконтактного вимірювання температури. Відстань між відвідувачами у храмі – не менше 2 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом) Люди, які перебувають у храмі, повинні бути в масках. Сприяти, аби біля входу до храму не створювались скупчення людей. Доступ до Плащаниці буде можливим при дотриманні фізичної дистанції 2 м та карантинних норм. Вшанування здійснюється поясним поклоном без дотиків та цілування. Шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) виявляти через поклоніння/поклон перед ними, без цілування. Якщо люди приходитимуть до храму з лозою та пасхальними стравами, освячення здійснюватиметься на вулиці з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м та всіх карантинних норм. Якщо храм знаходиться неподалік парку/скверу, то рекомендовано освячення проводити в парку/сквері. У передмістях міста Львова, малих населених пунктах (селах, селищах) освячення лози та великодніх страв може здійснюватися біля помешкань вірян з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м та карантинних норм. Щодо богословських, канонічних та пасторальних питань (сповідь, причастя тощо) просимо виявляти послух церковній ієрархії.

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