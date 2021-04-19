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Рада Церков Львова дала рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня

Ольга Денисяка

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Рада Церков міста Львова надала рекомендації священнослужителям та мирянам усіх конфесій щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

  1. У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19, рекомендувати вірним брати участь у богослужіннях на Вербну неділю та в Пасхальних богослужіннях у домашніх умовах – через онлайн-трансляцію.
  2. У Вербну неділю та на Пасхальні свята під час онлайн-трансляцій, після прочитання відповідних молитов про благословення верби й пасхальних страв, вірні можуть самостійно окропити їх святою водою вдома.
  3. Якщо люди все ж відвідуватимуть богослужіння, рекомендувати їм перебувати на вулиці із дотриманням фізичної дистанції – не менше 1,5 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом).
  4. Біля входу в храм розмістити станції дезінфекції рук та, за можливості, пристрої для безконтактного вимірювання температури.
  5. Відстань між відвідувачами у храмі – не менше 2 м (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом)
  6. Люди, які перебувають у храмі, повинні бути в масках.
  7. Сприяти, аби біля входу до храму не створювались скупчення людей.
  8. Доступ до Плащаниці буде можливим при дотриманні фізичної дистанції 2 м та карантинних норм. Вшанування здійснюється поясним поклоном без дотиків та цілування.
  9. Шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) виявляти через поклоніння/поклон перед ними, без цілування.
  10. Якщо люди приходитимуть до храму з лозою та пасхальними стравами, освячення здійснюватиметься на вулиці з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м та всіх карантинних норм.
  11. Якщо храм знаходиться неподалік парку/скверу, то рекомендовано освячення проводити в парку/сквері.
  12. У передмістях міста Львова, малих населених пунктах (селах, селищах) освячення лози та великодніх страв може здійснюватися біля помешкань вірян з дотриманням фізичної дистанції 1,5 м та карантинних норм.
  13. Щодо богословських, канонічних та пасторальних питань (сповідь, причастя тощо) просимо виявляти послух церковній ієрархії.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов відзначив, що на Великдень в Україні діятиме особливий режим.

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Також у МОЗ розповіли, які правила та обмеження діятимуть на Великодні свята.

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