Як цьогоріч Львів святкуватиме День міста

Цього року День міста у Львові відзначатимуть 6 травня. Жодних масових заходів не організовують, утім у Львові перейменують вулицю та присвоять почесні звання тим, хто бере активну участь у боротьбі з Covid-19. Про це повідомила директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда, передає Львівський портал.

Цього року День міста Львова святкуватимуть 6 травня. У місті не проводитимуть жодних масових заходів, але організують урочисту церемонію почесної варти та зроблять подарунки для мешканців.

Почесні звання, якими місто щороку відзначає львів’ян, у 2021-му присвоять медикам, що рятують життя людей від коронавірусу, а також волонтерам і підприємцям.

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«Ми Кожного року ми на День міста нагороджуємо львів’янина, почесного громадянина та шляхетну львівську родину року. Цьогоріч ми вирішили створити під ці звання збірні образи тих, хто боронить нас від пандемії коронавірусу. Так, нашим медикам буде присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Львова», підприємцям, які допомагають, – «Львів’янин року», а волонтерам і їх сім’ям – «Шляхетна львівська родина», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

Зазначимо, що такі почесні відзнаки громади міста у Львові вручають з 2008 року. Щороку до Дня міста нагороди отримують мешканці, які зробили власний внесок у розвиток та популяризацію Львова.

Окрім того, до Дня міста безіменній вулиці, яка з’єднує вул. Т. Шевченка та вул. Городоцьку, вирішили присвоїти назву Захисників України. Це є невелика вуличка біля театру імені Лесі Українки протяжністю близько 150 м.

Львівський портал повідомляв, що минулого року Львів відзначав 764-річчя. У цей день не проводили масових заходів та вирішили висловити вдячність медикам, які нині стоять на передовій у боротьбі з COVID-19.

Так, скульптури усіх 4 фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом «Дякую лікарю» та символічні медичні халати. Левів біля Ратуші також символічно одягнули у захисні маски і халати.

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Фото: ЛМР