ОСТАННІ НОВИНИ

Вулицю в центрі Львова назвали на честь Захисників України

Наталя Дуляба

|

Безіменну вулицю у центральній частині Львова перейменували на вулицю Захисників України. Відповідне рішення 22 квітня ухвалила сесія Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Безіменній вулиці, яка з’єднує вул. Т. Шевченка та вул. Городоцьку, вирішили присвоїти назву Захисників України. Це є невелика вуличка біля театру імені Лесі Українки протяжністю близько 150 м.

Зазначимо, нещодавно у мерії обговорювали варіант назвати цю вулицю іменем одного з загиблих Героїв. Втім у ході дискусії вирішили не виокремлювати когось одного із захисників, а вшанувати всіх воїнів разом.

Реклама партнерів

Нагадаємо, нещодавно одну з нових вулиць у Львові вирішили назвати на честь «кіборга» Ігоря Зінича.

Присвоєння новій вулиці імені загиблих військових на Донбасі у Львові хочуть зробити щорічною традицією. Це робитимуть до Дня міста, який відзначають на початку травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...