Вулицю в центрі Львова назвали на честь Захисників України

Безіменну вулицю у центральній частині Львова перейменували на вулицю Захисників України. Відповідне рішення 22 квітня ухвалила сесія Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Безіменній вулиці, яка з’єднує вул. Т. Шевченка та вул. Городоцьку, вирішили присвоїти назву Захисників України. Це є невелика вуличка біля театру імені Лесі Українки протяжністю близько 150 м.

Зазначимо, нещодавно у мерії обговорювали варіант назвати цю вулицю іменем одного з загиблих Героїв. Втім у ході дискусії вирішили не виокремлювати когось одного із захисників, а вшанувати всіх воїнів разом.

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Нагадаємо, нещодавно одну з нових вулиць у Львові вирішили назвати на честь «кіборга» Ігоря Зінича.

Присвоєння новій вулиці імені загиблих військових на Донбасі у Львові хочуть зробити щорічною традицією. Це робитимуть до Дня міста, який відзначають на початку травня.

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