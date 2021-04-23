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Медикам, які борються з коронавірусом, присвоять звання почесних львів’ян

Наталя Дуляба

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Почесні звання, якими місто щороку відзначає львів’ян, у 2021-му присвоять медикам, що рятують життя людей від коронавірусу, а також волонтерам і підприємцям. Відповідне рішення ухвалила 22 квітня сесія Львівської міської ради, передає Львівський портал.

У 2021 році Львів нагородить традиційними відзнаками медиків, волонтерів та підприємців, які взяли активну участь у боротьбі з коронавірусом.

Так, медикам присвоять звання «Почесний громадянин міста Львова» за самовіддану працю і порятунок людей під час пандемії Covid-19.

Звання «Львів’янин року» присудять тим підприємцям, які допомагають у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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А звання «Шляхетна львівська родина» здобудуть родини волонтерів, які беруть активну участь у боротьбі з коронавірусом та допомагають військовим у зоні ООС.

Зазначимо, що такі почесні відзнаки громади міста у Львові вручають з 2008 року. Щороку до Дня міста нагороди отримують мешканці, які зробили власний внесок у розвиток та популяризацію Львова.

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