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Явка на пробному ЗНО склала 93-95%, – МОН

Ольга Денисяка

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10 квітня в Україні відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тисяч осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міносвіти.

Пробне ЗНО проходило організовано, з дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.

Зазначається, що пробне ЗНО відбулося в більшості регіонів України, крім м. Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Через припинення руху громадського транспорт пробне ЗНО в цих трьох регіонах перенесли на 24 квітня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині спробувати свої сили у пробному тестуванні зголосилися 13 тисяч осіб.

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Для проведення ЗНО на Львівщині було підготовлено 65 пунктів тестування. Їх облаштували максимально наближено до місць проживання учасників.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО відбуватимуться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Щодо результатів тестування, то вони будуть відомі до 30 червня.

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