МОН назвало дати проведення ЗНО-2021

Міністерство освіти і науки України наказом від 30 вересня 2020 року № 1210 затвердило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

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До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.

Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Львівський портал раніше, із 2021 року ЗНО з української літератури можна буде здавати за бажанням.