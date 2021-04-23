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У Кабміні не виключають продовження карантину після 30 червня

Вероніка Рой

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Карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19 та режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ.

«Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження», – сказав Немчінов.

Він наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Немчінов також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів.

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Як інформував Львівський портал, уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня.

Крім цього, в Україні діє адаптивний карантин. Львівщина з 25 березня перебуває у «червоній зоні». Відтак в області під забороною є масові заходи, робота закладів культури та ТРЦ.

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