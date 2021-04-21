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В Україні продовжили карантин до 30 червня

Ольга Денисяка

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Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

За словами Шмигаля, надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

Він зазначив, що ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізується, однак необхідно залишатись обачними та дотримуватись карантину.

«Наразі ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Не тільки з точки зору нових випадків, а й з точки зору навантаження на медичну систему. Але те, що ми виходимо із чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей», – сказав глава Кабміну.

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Нагадаємо, зараз в Україні діє адаптивний карантин. Львів та область перебуває у «червоній зоні». Відтак в області під забороною є масові заходи, робота закладів культури та ТРЦ.

У Львові посилений карантин діятиме щонайменше до 4 травня. Проте з 19 квітня у Львові все ж послабили деякі обмеження. Йдеться про роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

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