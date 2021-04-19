Голова ОДА виступив проти послаблення карантину у Львові

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що у Львові не можуть послаблювати карантин, оскільки область перебуває у «червоній» зоні карантину, тому таке рішення може приймати лише державна комісія ТЕБ та НС. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Міська комісія ТЕБ і НС продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Водночас від понеділка, 19 квітня, дозволила повернути за парти учнів 1-4 класів. Поруч з цим дозволила також роботу непродовольчих ринків та літніх майданчиків закладів громадського харчування.

Своєю чергою Максим Козицький засудив таке рішення міської комісії та наголосив, що робота непродовольчих ринків та терас суперечить постанові Кабміну, відтак поліція має право складати адмінпротоколи на порушників.

«Робота непродовольчих ринків та терас суперечить положенням Постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. №1236. Тобто у разі порушень цих положень Нацполіція має повне право застосовувати адміністративні покарання. Ще раз нагадую! Львівщина досі у червоній зоні. Тому продовжувати чи послаблювати карантинні обмеження має право лише ДЕРЖАВНА! комісія ТЕБ і НС», – заявив Максим Козицький.

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Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів. Також у Львові неодноразово закривали заклади, які порушували встановлені обмеження.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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