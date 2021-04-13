Карантин: через порушення у Львові закрили ще низку закладів

Через порушення карантинних обмежень міська комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу ще п’яти закладів у Львові. Про це під час брифінгу, 13 квітня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, впродовж вихідних активно працювали моніторингові групи і було складено досить багато протоколів. Він відзначив, що більшість закладів дотримуються встановлених обмежень, але в деяких виявили порушення.

Зокрема, комісія вирішила закрити такі заклади:

кальян-бар «ДИРА» на площі Петрушевича, 5;

кальян-бар «143 LOUNGE LVIV» на вул. Дорошенка, 7;

паб «Залізна шапка» на вул. Театральна, 23;

ресторан «ART-HALL» на Кривій Липі, 6;

кафе «Cat Cafe» на пл. Григоренка, 1.

Також винесено попередження адміністрації закладу «Ресторація Бачевських»

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Нагадаємо, раніше через порушення карантинних обмежень міська комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу низки магазинів, кафе та клубів у Львові. Згодом вирішили призупинити роботу ще 20 нічних клубів.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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