В Україні – понад 10 тисяч нових випадків COVID-19, померли ще 250 осіб

Станом на ранок неділі, 18 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 10 282 нових випадки коронавірусу. Померли 250 українців, тоді як одужали 6 523 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразились вже 1 946 510 людей. Упродовж субти, 17 квітня, діагноз встановили ще 10 282 новим хворим, серед них 161 медик та 456 дітей. Одужали за останню добу 6 523 пацієнтів.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 250 хворих. Рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні померла за добу 6 квітня – 481 людина.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (+1 590), Дніпропетровській (+1 114), Київській (+597), Одеській (+595) та Чернігівській (+587) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, за весь час пандемії померли 39 786 людей (+250 осіб за добу). Одужали 1 482 079 українців (+6 523 осіб за добу).

Також минулої доби, 17 квітня в Україні 3 333 людини щеплено проти COVID-19.

Зазначимо, що загалом 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;

Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;

Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;

Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення;

Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;

Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;

Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;

м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;

Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;

Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;

Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;

Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;

Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;

Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;

Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;

Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;

Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;

Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;

Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;

Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;

Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19 . Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.

Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

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