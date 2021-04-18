ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – понад 10 тисяч нових випадків COVID-19, померли ще 250 осіб

Юлія Осим

|

Станом на ранок неділі, 18 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 10 282 нових випадки коронавірусу. Померли 250 українців, тоді як одужали 6 523 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразились вже 1 946 510 людей. Упродовж субти, 17 квітня, діагноз встановили ще 10 282 новим хворим, серед них 161 медик та 456 дітей. Одужали за останню добу 6 523 пацієнтів.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 250 хворих. Рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні померла за добу 6 квітня – 481 людина.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (+1 590), Дніпропетровській (+1 114), Київській (+597), Одеській (+595) та Чернігівській (+587) областях.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених COVID-19, за весь час пандемії померли 39 786 людей (+250 осіб за добу). Одужали 1 482 079 українців (+6 523 осіб за добу).

Також минулої доби, 17 квітня в Україні 3 333 людини щеплено проти COVID-19.

Зазначимо, що загалом 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;
  • Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;
  • Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;
  • Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення;
  • Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;
  • Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;
  • Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;
  • м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;
  • Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;
  • Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;
  • Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;
  • Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;
  • Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;
  • Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;
  • Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;
  • Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;
  • Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;
  • Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;
  • Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;
  • Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;
  • Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;
  • Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;
  • Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.

Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...