Ляшко сказав, коли почнуть вакцинувати від COVID-19 усіх охочих українців

Масова вакцинація від коронавірусу усіх охочих громадян почнеться тоді, коли в Україні буде щонайменше 1 млн доз вакцини. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Він також нагадав, що мета МОЗ – вакцинувати половину дорослого населення України до кінця 2021 року.

«Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх», – зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що спочатку вакцинуватимуть категорію 60+, а коли всі бажаючи отримають щеплення, то почнеться вакцинація категорії 18+.

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«Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі бажаючі», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз.

Також Україна отримала першу партію вакцини Pfizer. Після доставки у регіони нею також почнуть щеплення.

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