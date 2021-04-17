Відомо, коли на Львівщині розпочнуть щеплення вакциною Pfizer

Щеплення вакциною Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech в Україні стартує завтра, 18 квітня. Розпочнеться вакцинація з Київської області. У решті регіонів, в тому числі на Львівщині, вакцинація почнеться з 19 квітня, після того, як вакцину доставлять на обласні склади. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Від сьогодні, 17 квітня, 29 250 дозз вакцини мають розвезти з національного складу у регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

«Україна здатна забезпечити холодовий ланцюг для зберігання та транспортування вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Завдяки партнерам вона має все необхідне обладнання, професійного підрядника та достатньо навченого персоналу, які відповідатимуть за логістику цієї вакцини», — запевнив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, це перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, які Україна отримала в межах глобальної ініціативи COVAX.

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Як інформують у ЦГЗ, вакцину розвозитиме приватна логістична компанія «Фармасофт». Щотижнево вона доставлятиме препарат з національного складу, де вона зберігатиметься в спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60°C до -80°C, на регіональні склади в спеціальних контейнерах із сухим льодом, здатним підтримувати наднизькі температури.

У свою чергу, на регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2°C — +8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала першу партію вакцини Pfizer-BioNTech в межах програми COVAX.

Препаратом у першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. За кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії в 117 тис. доз.

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