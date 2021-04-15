Коронавірус забрав життя ще 433 українців

Станом на ранок четверга, 15 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 16 427 нових випадків коронавірусу. Померли 433 українці, тоді як одужали 11 148 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 903 765 людей. Протягом середи, 14 квітня, діагноз встановили ще 16 427 новим хворим, серед них 383 медики та 628 дітей. Одужали за останню добу 11 148 пацієнтів.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 433 хворих. Рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні померла за добу 6 квітня – 481 людина.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 38 658 людей (+433 особи за минулу добу). Одужали 1 453 766 українців (+11 148 осіб за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;

Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозували на початок квітня.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Третю хвилю Covid-19 пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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