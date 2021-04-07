З 9 квітня відновиться залізничне сполучення Львів – Рівне

З 9 квітня «Укрзалізниця» відновлює рух поїздів між обласними центрами Львівщини та Рівненщини, що курсуватимуть із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Поїзд № 804/803 сполученням Рівне – Львів вирушатиме зі ст. Рівне о 06:45, Здолбунів 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броди 08:16-08:18, Підзамче 09:22-09:23, прибуватиме у Львів о 09:35.

Поїзд № 806/805 сполученням Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 16:31, Підзамче 16:41-16:42, Броди 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунів 19:01-19:03, прибуватиме в Рівне о 19:16.

Залізничники нагадують пасажирам про необхідність суворо дотримуватися правил протиепідемічної безпеки. Зокрема, слід вдягати маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

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Зазначимо, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус Львову загрожує повна ізоляція. Можуть зупинити не лише курсування громадського транспорту, а закрити авіа та залізничне сполучення з містом. у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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