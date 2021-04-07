У Львові хочуть облаштувати алею в пам'ять про Василя Сліпака

Цьогоріч минає 5 років з дня смерті українського оперного співака, волонтера, учасника Революції Гідності та бойових дій на Сході України Василя Сліпака, відтак у Львові планують облаштувати алею в пам’ять про відомого уродженця міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цьогоріч виповнюється 5 років з дня смерті Василя Сліпака. Нам потрібно подумати, яким чином краще вшанувати його пам’ять. Він навчався в школі № 46 і щодня ходив алеєю біля Аквапарку до трамвайної зупинки, звідки їздив на навчання до хорової школи «Дударик». Є ідея якось в оригінальний спосіб, красиво облаштувати цю алею. Можна на цю тему провести конкурс серед архітекторів і митців», – наголосив під час загальноміської апаратної наради мер Львова Андрій Садовий.

Відтак заступник мера міста з містобудування Любомир Зубач разом начальницею управління екології та природніх ресурсів Олександрою Сладковою, головним архітектором міста Антоном Коломєйцевим та керівницею департаменту розвитку Наталією Бундою повинні розробити концепцію цього простору.

Зазначимо, ще два роки тому в міській раді заявляли, що хочуть створити парк імені Василя Сліпака. Його ім’я планували присвоїти скверу, розташованому на вул. Петра Дорошенка

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Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також хочуть створити оперу в його честь. Влітку минулого року в центрі міста відкрили мурал, присвячений Василю Сліпаку.

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