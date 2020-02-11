Львівські митці створять оперу в пам’ять про Василя Сліпака

Команда львівських митців заявила про початок роботи над масштабним проєктом – створенням сучасної опери, присвяченої воїнові і співакові Василю Сліпаку та всім захисникам України. Про це Львівському порталу повідомили організатори проєкту.

Загалом опера складатиметься із 5-ти міфів: «Міф Роду», «Міф Дому», «Міф Любові», «Міф Степу» та «Міф Залізного Серця». Над її створенням митці планують працювати цілий рік. За робочу назву опери обрано «Ukraine Terra Incognita», адже її місія – презентувати сучасне українське мистецтво у найпрестижніших залах світу.

Першим кроком амбітного проєкту стане постановка Музично-театрального дійства «Міф Роду», котре поєднає традиційний український спів, імпровізаційну музику, театральні костюми та відео-арт. Презентація дійства запланована на 29 червня (день загибелі Василя Сліпака).

«Найкращий спосіб вшанувати пам’ять героя – продовжити справу, якою він жив. Ми хочемо, щоб пам’ять про «Міфа» Василя Сліпака не потонула у потоках пафосних промов і сліз. Тому ми робимо для Василя Сліпака вишуканий сучасний музичний проект, який через давні пісні, промовлятиме про ті сутності Батьківщини, волі, любові, котрі він захищав», – заявляє команда проєкту.

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Авторкою ідеї є відома режисерка та співачка Уляна Горбачевська. Музику писатиме випускниця Королівської Консерваторії в Гаазі композиторка Марія Олійник. У складі співочого ансамблю – актор театру ім. Леся Курбаса, виконавець головної ролі у фільмі «Червоний» Микола Береза. Керівницею проєкту є виконавча директорка «YMCA Lviv» Олександра Сорокопуд. Над проєктом також працюють Орест Сліпак («Фундація Василя Сліпака»), Алім Алієв («Кримський Дім»), музикознавиця Леся Олійник та ще багато людей доброї волі.

Також для того, щоб розпочати проєкт митці проводять кампанію на Спільнокошті та запрошують всіх, для кого важливі пам’ять про Василя Сліпака та розвиток сучасного українського мистецтва, допомогти справі.

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також збираються створити парк імені Василя Сліпака.

Відео: команда проєкту