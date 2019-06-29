Сьогодні – третя річниця смерті Василя Сліпака. У Львові вшанували пам’ять Героя

Рівно три роки тому, 29 червня 2016 року на Донбасі від кулі снайпера загинув Василь Сліпак – львів’янин, який тривалий час був солістом Паризької національної опери, а з 2015 року поїхав добровольцем воювати в зону АТО. Про це повідомляє Львівський портал.

У третю річницю смерті у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулась заупокійна літургія за Василем Сліпаком, після цього на Личаківському кладовищі освятили пам’ятник Герою України.

«Сьогодні, в останню суботу місяця, відбулась традиційна спільна молитва із родинами військових, що спочивають на Личаківському кладовищі. Також вшанували пам’ять Героя України Василя Сліпака та поблагословили його пам’ятник. Молитва із військовими родинами – це місце нашої зустрічі, співпереживання, підтримки та взаєморозуміння. Щире спасибі військовим капеланам збройних сил США о. Адаму Муді та збройних сил Канади о. Алану Гросу та військовослужбовцям, які також сьогодні разом з нами молились. Така підтримка завжди важлива», – написав на своїй сторінці у Facebook настоятель Гарнізонного храму о. Степан Сус.

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові збираються створити парк імені Василя Сліпака.