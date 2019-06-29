ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні – третя річниця смерті Василя Сліпака. У Львові вшанували пам’ять Героя

Наталя Дуляба

|

Рівно три роки тому, 29 червня 2016 року на Донбасі від кулі снайпера загинув Василь Сліпак – львів’янин, який тривалий час був солістом Паризької національної опери, а з 2015 року поїхав добровольцем воювати в зону АТО. Про це повідомляє Львівський портал.

 

У третю річницю смерті у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулась заупокійна літургія за Василем Сліпаком, після цього на Личаківському кладовищі освятили пам’ятник Герою України.

«Сьогодні, в останню суботу місяця, відбулась традиційна спільна молитва із родинами військових, що спочивають на Личаківському кладовищі. Також вшанували пам’ять Героя України Василя Сліпака та поблагословили його пам’ятник. Молитва із військовими родинами – це місце нашої зустрічі, співпереживання, підтримки та взаєморозуміння. Щире спасибі військовим капеланам збройних сил США о. Адаму Муді та збройних сил Канади о. Алану Гросу та військовослужбовцям, які також сьогодні разом з нами молились. Така підтримка завжди важлива», – написав на своїй сторінці у Facebook настоятель Гарнізонного храму о. Степан Сус.

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові збираються створити парк імені Василя Сліпака.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...