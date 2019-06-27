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У суботу стартує Відкритий міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака

Соломія Головіна

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Львів долучиться до ІІІ Відкритого міжнародного музичного маратону пам’яті Василя Сліпака, який розпочнеться 29 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляють організатори, впродовж чотирьох днів в Україні, Франції, США звучатиме присвята «Тиха музика для роздумів» — саме так згадуватимуть видатного співака, великого українця. Чотириденний музичний маратон розпочнеться 29 червня о 09:00 у Львові поминальною Літургією в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла і продовжиться поминальною молитвою та посвяченням пам’ятника Василю Сліпаку на Личаківському кладовищі об 11:00.

Зі Львові того ж дня маратон перенесеться до Франції: у м. Лє-Ренсі звучатимуть арії з улюблених опер Василя Сліпака.

«Французькому місту Лє-Ренс відгукнуться українські міста: Чернівці — органною та вокальною музикою (обласна філармонія, 17.00) та Дніпро, де прозвучить присвята «Дніпро пам’ятає» (Дніпровський український музично-драматичний театр). О 19.00 у різних кінцях світу музичне вшанування пам’яті Василя Сліпака продовжать Нью-Йорк – концертом в Українському музеї «Тиха музика для роздумів» та Львів — твором Йозефа Гайдна «Сім останніх слів Ісуса Христа» (храм св. апостолів Петра і Павла). Перший день марафону завершиться у французькому місті Юзес «Реквіємом» Габрієля Форе», — зазначають організатори.

Наступного дня музичну присвяту пам’яті Василя Сліпака продовжать міста України: Біла Церква (концерт органної та камерної музики, 18.00) і Тернопіль («Україна пам’ятає», обласна філармонія, 17.00). Того ж дня, о 19:00 концерти синхронно відбудуться у Хмельницькому («Опера для роздумів», обласна філармонія) та Львові («Тиха музика: Валентин Сильвестров, Богдана Фроляк», Львівська національна філармонія).

Потім маратон триватиме одночасно — о 19.00: у Маріуполі (Маріупольська філармонія), Харкові («Літургія св. Іоанна Златоуста» Євгена Станковича, Харківська філармонія), Івано-Франківську (музична присвята «Я там, де небо починається…», обласна філармонія) та Парижі (камерний концерт «Європа в музиці», Український культурний центр імені Василя Сліпака).

Завершиться ІІІ Міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака концертом «Валентин Сильвестров: Простір Пам’яті» у Києві 2 липня о 19.00 у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України імені П. Чайковського.

Пам’яті видатного співака присвятять своє виконання лауреати Першого конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака: Віктор Янковський і Владислав Тлущ (Львів), Анна Твердова (Київ), Софія Кошелєва (Дніпро), які виступатимуть поряд з відомими солістами і провідними музичними колективами.

Нагадаємо, ідея проведення першого музичного маратону пам’яті Василя Сліпака, який відбувся у Львові у червні 2017 року належить Володимиру Сивохіпу – генеральному директору Львівської національної філармонії, Дмитру Кацалу – директору Державної академічної хорової капели «Дударик» та Оресту Сліпаку – виконавчому директору Фундації Василя Сліпака.

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