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Ще дві області опинились у «червоній» зоні епіднебезпеки

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На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення що із 9 квітня «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки запроваджується у Запорізькій та Хмельницькій областях.Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram.

«За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 року «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях», – йдеться у повідомленні.

Відтак на території Запорізької та Хмельницької областей застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епіднебезпеки.

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Таким чином у «червоній зоні» перебувають: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Раніше Львівський портал вже повідомляв, що Львівська область перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки від 23 березня 2021 року.

«Червона зона» карантину передбачає заборону:

  • діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності
  • приймання відвідувачів на торговельних площах, не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією. Натомість дозволена діяльность з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
  • робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • діяльність непродовольчих ринків.

Зауважимо, серед обмежень «червоної зони» – заборона на регулярні та нерегулярні перевезення. Проте нещодавно уряд передав місцевій владі повноваження самостійно вирішувати, чи обмежувати рух залізничного та автотранспорту у «червоній зоні»

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«Червона» карантинна зона: все, що треба знати про обмеження у Львові та області, читайте тут.

Зауважимо, що 22 березня Кабмін своєю постановою заборонив українцям у «червоних» зонах ходити без масок на вулиці та навіть у парках. Штрафи «світять» усім, хто не реагуватиме на зауваження правоохоронців.

Обов’язково одягати маски теж потрібно у громадському транспорті, у громадських будівлях, робота яких не заборонена під час карантину. Також при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

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