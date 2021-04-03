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Україна має виробляти власну вакцину від коронавірусу, – Степанов

Наталя Дуляба

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україна має почати виготовляти власну вакцину від Covid-19. Для цього потрібно підтримати вітчизняні фармацевтичні компанії. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою. Для цього ми повинні внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії, що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть», – відзначив Максим Степанов.

Водночас міністр визнав, що українська вакцина від коронавірусу може бути дорожчою. Втім за словами Степанова, держава повинна піти на такі умови, оскільки йдеться про «національну безпеку».

Нагадаємо, на закупівлю за кордоном вакцини від коронавірусу Україна витратила вже майже 1,6 млрд грн, а це 40% від виділених під це коштів.

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Вакцинація від Covid-19 в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має вже у квітні.

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