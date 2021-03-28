За добу на Львівщині гасили 102 пожежі сухостою

Протягом доби, що минула рятувальники здійснили 102 виїзди на пожежі сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, цифри вражають, бо за минулу добу надійшло 102 повідомлення про прожежі сухої трави загальною площею понад 38 га.

«Потерпають від вогню не лише поля, ліси та тварини, а й самі люди. Причини залишаються незмінними – людський фактор. Саме люди провокують пожежі у природних екосистемах, спалюючи суху траву та сміття на відкритих територіях чи навіть у себе на подвір’ях», – йдеться у повідомленні.

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Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує про заборону спалювання сухостою.

«Відповідно до законодавства України, за спалювання сухостою передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна», – наголошують рятувальники.

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