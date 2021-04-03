Львівським covid-лікарням передали майже дві сотні кисневих концентраторів

Із Туреччини до Львова прибули 190 кисневих концентраторів, які придбало місто за бюджетні кошти. Техніку вже передали у лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

«190 кисневих концентраторів вже у Львові. Після прибуття їх одразу розподілили по медичних закладах міста», – написав посадовець.

Посадовець не уточнив, про які саме медустанови йдеться, втім зрозуміло, що кисневі концентратори точно отримали лікарня швидкої допомоги, 8-ма міська лікарня та 1-ша міська лікарня ім. Князя Лева.

Також попередньо було заплановано, що кисневі концентратори віддадуть й у covid-шпиталі, які облаштовують при поліклініках й деяких лікарнях.

Реклама партнерів

Всі 190 кисневих концентраторів Львів придбав у турецької компанії Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz, яка виготовляє медичне обладнання. Торік місто вже купувало у цього виробника 200 концентраторів.

Вартість одного такого 10-літрового концентратора становить 800 доларів (близько 22 000 грн). На цю закупівлю Львів виділив 4,3 млн грн. У мерії кажуть, що обладнання купували без посередників.

Зазначимо, що зараз у міських лікарнях є 544 кисневі концентратори, також облаштовано 751 кисневу точку.

Нагадаємо, 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії. Загалом у лікарнях лежить 3256 хворих на коронавірус, у медзакладах Львова – найбільша завантаженість.

Найбільше пацієнтів із коронавірусом – у лікарні швидкої допомоги (486 осіб). Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих.

Самі медики кажуть, що на одного лікаря зараз припадає близько 50 хворих. Робота йде у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook Андрія Москаленка