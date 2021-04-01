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Україна встановила новий рекорд смертності від Covid-19

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 1 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 17 569 нових випадків коронавірусу. Також помер 421 українець, що є новим добовим рекордом за весь час пандемії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 691 737 людей. Протягом середи, 31 березня, діагноз встановили ще 17 569 новим хворим, серед них 486 медиків та 813 дітей. Одужали за останню добу 9 602 пацієнти.

Також минулої доби померла рекордна кількість хворих на Covid українців – 421 людина. До цього найбільшим летальним показником були 407 осіб, які померли протягом доби 30 березня.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 33 246 людей (+4 осіб за минулу добу). Одужали 1 323 083 українці (+9 602 осіб за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

  • Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;
  • м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;
  • Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;
  • Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;
  • Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;
  • Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;
  • Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;
  • Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;
  • Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;
  • Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;
  • Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;
  • Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;
  • Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;
  • Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень;
  • Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;
  • Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;
  • Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;
  • Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;
  • Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;
  • Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;
  • Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;
  • Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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