Черговий рекорд: за добу від коронавірусу померли 407 українців

Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні лабораторно підтвердили 11 226 нових випадків коронавірусу. Також померли 407 українців, що є новим добовим рекордом за весь час пандемії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 674 168 людей. Протягом вівторка, 30 березня, діагноз встановили ще 11 226 новим хворим, серед них 335 медиків та 491 дитина. Одужали за останню добу 6 405 пацієнтів.

Також минулої доби померла рекордна кількість хворих на Covid українців – 407 людей. До цього найбільшим летальним показником були 342 особи, які померли протягом доби 23 березня.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 32 825 людей (+407 осіб за минулу добу). Одужав 1 313 481 українець (+6 405 осіб за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;

Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;

Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;

Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;

Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;

Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;

Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;

Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;

Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;

Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;

Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;

Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;

Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;

Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;

Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;

Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;

Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;

Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;

Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;

Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;

Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;

Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;

Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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