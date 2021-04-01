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Поблизу аеропорту «Львів» виявили стихійне сміттєзвалище

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У Львові відразу поруч із гаражним кооперативом «Самокат» виявили незаконне сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Купи сміття невідомі скинули біля гаражного кооперативу «Самокат» на вул. Кульпарківській. Він знаходится біля злітної смуги аеропорту «Львів».

Площа стихійного звалища становить близько 375 м кв. Серед відходів – ПЕТ-пляшки, промаслене ганчір’я, відпрацьовані автомобільні шини, непридатні до використання деталі автомобілів, кускова деревина. Хто саме звіз сюди це сміття, екологи не не знають.

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Держекоінспекція скерувала листа у Франківському районну адміністрацію з вимогою ліквідувати це стихійне сміттєзвалище.

Нагадаємо, торік посадовців Франківської райадміністрації вже штрафували через неліквідовані стихійні звалища сміття.

Як писав Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

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Фото: держекоінспекція

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