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На Львівщині торік виявили 140 стихійних сміттєзвалищ, а ліквідували трохи більше половини

Вероніка Рой

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У 2020 році на Львівщині виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ. З них протягом року було ліквідовано 78. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції у Львівській області у відповідь на інформаційний запит.

 

За даними екоінспекції, у 2020 році найбільше стихійних сміттєзвалищ було виявлено на території Львівської міської ради.

«Інспекцією на території Львівської області виявлено 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, з них 78 було ліквідовано. Динаміка виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ у порівнянні з минулим роком спадає», – йдеться у відповіді на запит.

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Протягом минулого року за виявлені порушення природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами працівниками Інспекції було складено 6 протоколів та притягнено до адміністративної відповідальності посадових осіб у вигляді штрафів на суму 1530 грн.

Загалом, за даними екоінспекції, торік до них звернулися 263 громадян, котрі повідомили про стихійні сміттєзвалища. Водночас в інспекції кажуть, що число звернень зросло за рахунок повторних заяв.

Додамо, станом на середину вересня, за даними Державної екологічної інспекції України, на території Львівської області нарахували майже 400 стихійних сміттєзвалищ. У Держеконіспекції переконані, що причиною цьому є неефективна робота місцевої влади. Відтак інспекція готує позовну заяву в суд про бездіяльність посадових осіб Львівської міської ради та Львівської ОДА.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року стихійні сміттєзвалища виявили у Львові на вулиці Любінській та Богданівській.

Також посадовців Франківської райадміністрації Львова та Солонківської ОТГ оштрафували через п’ять стихійних сміттєзвалищ.

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