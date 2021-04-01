На Львівщині не спадає захворюваність на ГРВІ. Де перевищений епідпоріг

Протягом минулого тижня, з 22 по 28 березня, ГРВІ діагностували майже 12 000 мешканцям Львівщини. Епідпоріг перевищений у чотирьох районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ захворіли 11 750 мешканці Львівщини, що на 52 випадки більше, ніж попереднього тижня. Епідемічний поріг захворюваності перевищений на 6,5% і становить 442,4. Майже 32% – це діти віком до 17 років. Частка хворих дітей знизилась на 13,5%.

Епідпоріг на території області перевищений у Кам’янка-Бузькому (35,7%), Буському (9,7%), Радехівському (7,2%) та Яворівському (7,3%) районах (за старим адміністративним поділом).

Натомість у Львові минулого тижня ГРВІ підхопили 4210 людей, що на 289 випадків більше у порівнянні з попереднім тижнем. З-поміж усіх хворих львів’ян 26% – це діти.

Реклама партнерів

У стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували загалом 170 жителів Львівщини, у тому числі 28 дітей.

Зауважимо, що перевищення епідпорогу на Львівщині медики зафіксували лише два тижні тому – з 15 до 21 березня.

При цьому вобласті дотепер лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошують: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.