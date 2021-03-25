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В Україні вже 11 областей опинилися у «червоній зоні» епіднебезпеки

Андрій Котенський

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В Україні уже 11 регіонів потрапило у «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Від сьогодні, 25, березня, критичні темпи поширення коронавірусу зафіксовані також у Миколаївській і Черкаській областях, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Від так у «червоній зоні»: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Чернівецька області, а також місто Київ.

Ще 13 областей України перебувають у «помаранчевій зоні» епідемічної небезпеки. Ще одна область – Херсонська, залишається «жовтою», а «зелених» зон немає.

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Як відомо, попереджувальні рівні свідчать про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівська область перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки від 23 березня 2021 року.

«Червона зона» карантину передбачає заборону:

  • діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності
  • приймання відвідувачів на торговельних площах, не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією. Натомість дозволена діяльность з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
  • робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • діяльність непродовольчих ринків.

Зауважимо, серед обмежень «червоної зони» – заборона на регулярні та нерегулярні перевезення. Проте нещодавно уряд передав місцевій владі повноваження самостійно вирішувати, чи обмежувати рух залізничного та автотранспорту у «червоній зоні»

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«Червона» карантинна зона: все, що треба знати про обмеження у Львові та області, читайте тут.

Зауважимо, що 22 березня Кабмін своєю постановою заборонив українцям у «червоних» зонах ходити без масок на вулиці та навіть у парках. Штрафи «світять» усім, хто не реагуватиме на зауваження правоохоронців.

Обов’язково одягати маски теж потрібно у громадському транспорті, у громадських будівлях, робота яких не заборонена під час карантину. Також при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

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