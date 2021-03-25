В Україні – нові антирекорди із захворюваності та смертності від COVID-19

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні зафіксовано 16 669 нових випадків захворювання на коронавірус, ще 362 людини померло. Це найбільша добова кількість нових хворих і померлих від початку пандемії в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу в Україні захворіло 16 669 осіб, а одужало 6 748 людей. Нові випадки захворювання зафіксовано у 786 дітей та 446 медпрацівників.

До лікарні госпіталізовано 4 838 людей.

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За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 1 596 575 осіб, одужало – 1 283 020, а померло 31 135 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях.

Від початку вакцинації в Україні щеплено 155 587 людей, із них – 18 561 за минулу добу. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 341 952 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень; Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень; Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень; Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень; Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень; Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень; Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень; Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень; Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень; Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень; Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень; Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень; Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень; Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень; Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень; Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень; Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень; Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення; Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень; Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень; Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень; Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень; Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень; Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень; Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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