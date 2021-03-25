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В Україні – нові антирекорди із захворюваності та смертності від COVID-19

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні зафіксовано 16 669 нових випадків захворювання на коронавірус, ще 362 людини померло. Це найбільша добова кількість нових хворих і померлих від початку пандемії в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу в Україні захворіло 16 669 осіб, а одужало 6 748 людей.  Нові випадки захворювання зафіксовано у 786 дітей та 446 медпрацівників.

До лікарні госпіталізовано 4 838 людей.

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За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 1 596 575 осіб, одужало – 1 283 020, а померло 31 135 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях.

Від початку вакцинації в Україні щеплено 155 587 людей, із них – 18 561 за минулу добу. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 341 952 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  1. м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
  2. Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
  3. Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
  4. Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
  5. Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
  6. Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
  7. Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
  8. Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
  9. Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
  10. Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
  11. Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
  12. Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
  13. Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
  14. Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень;
  15. Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
  16. Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
  17. Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
  18. Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
  19. Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
  20. Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
  21. Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
  22. Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
  23. Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
  24. Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
  25. Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.  Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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