В Україні – нові антирекорди із захворюваності та смертності від COVID-19

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні зафіксовано 16 669 нових випадків захворювання на коронавірус, ще 362 людини померло. Це найбільша добова кількість нових хворих і померлих від початку пандемії в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
За останню добу в Україні захворіло 16 669 осіб, а одужало 6 748 людей. Нові випадки захворювання зафіксовано у 786 дітей та 446 медпрацівників.
До лікарні госпіталізовано 4 838 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 1 596 575 осіб, одужало – 1 283 020, а померло 31 135 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ, Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях.
Від початку вакцинації в Україні щеплено 155 587 людей, із них – 18 561 за минулу добу. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 341 952 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
- Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
- Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
- Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
- Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
- Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
- Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
- Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
- Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
- Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
- Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
- Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
- Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
- Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень;
- Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
- Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
- Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
- Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
- Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
- Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
- Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
- Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
- Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
- Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
- Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.
Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
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Андрій Котенський