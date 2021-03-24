Мерію Львова звинуватили у несправедливому розподілі грошей на ремонти

Львівська міська територіальна громада досі не має повного бюджету розвитку на 2021 рік. Головний кошторисний документ депутати разом із посадовцями формують вже кілька місяців поспіль. У середу, 24 березня, під час засідання виконавчого комітету представник Винників Богдан Шустер звинуватив мерію Львова у несправедливому розподілі коштів на ремонти у населених пунктах, які увійшли до складу Львівської МТГ. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні члени виконкому розглядали напрацьований проєкт бюджету розвитку-2021, який 25 березня виносять на розгляд Львівської міськради. Йдеться про другу частину цього документу, яка охоплює, зокрема, фінансування ремонтів у всій громаді.

Член виконкому Богдан Шустер, який є єдиним представником від приєднаних громад (Винники), відзначив, що населені пункти обділяють у коштах на ремонти, хоча їхні мешканці сплачують податки до бюджету Львівської МТГ.

За його словами, за три місяці 2021 року Винники «влили» у бюджет громади понад 62 млн, натомість через «несправедливий» розподіл коштів 30-тисячне містечко може залишитись паралізованим.

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«У проєкті бюджету розвитку закладений лише 1 млн грн на капітальний ремонт житлово-комунального господарства всіх приєднаних громад. Вважаю, що це дуже несправедливо, адже лише від Винників станом на сьогодні до бюджету надійшло більше 62 млн грн від сплати податків і ПДФО…Із таким фінансуванням Винники залишаться паралізованими. Наприклад, ми у Винниках проклали каналізацію, але не встигли зробити дорожнє полотно. І зараз підрядник просто не розуміє, чи можна йому продовжувати роботу, чи ні. Я розумію, що зараз у пріоритеті є медицина, але можна було б якось збалансувати бюджет розвитку», – наголосив Богдан Шустер.

Зі свого боку директора департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич сказала, що в теперішніх умовах знайти гроші на всі ремонти, які хочуть приєднані населені пункти, є неможливо. Але щоб хоч якось зарадити, у мерії Львова вирішили збільшити на 20 млн грн продаж комунального майна і ці гроші передати потім на роботи у громаді.

«Ми передбачаємо 9 млн грн, тобто по 3 млн грн Франківську, Личаківську і Шевченківську райадміністрації, до яких наразі приєднані населені пункти МТГ. Пропонуємо збільшити на 20 млн продаж комунального майна. А знайти 175 млн грн на все зараз неможливо. Має бути здоровий глузд у пропозиціях і в прийнятті рішень», – відзначила Ірина Кулинич.

Міський голова Андрій Садовий зі свого боку наголосив на непростому фінансовому становищі громади через пандемію коронавірусу, а також вкотре поскаржився, що держава цьогоріч збирається забрати у Львова 751 млн грн. Такі відразування він називає «бандитизмом».

«На нараді, яку ми мали перед бюджетом, ми проговорювали, що окремо пропишемо стрічку стосовно фінансування тих об’єктів, які розпочаті в об’єднаних громадах. Щоб ми пропорційно знаходили кошти. Бо наш пріоритет цього року – завершити те, що вже розпочато… Якщо ми вирвемо ті 750 млн, які від нас хоче забрати держава, то це кардинально вирішить ситуацію [з фінансуванням ремонтів у населених пунктах МТГ]. Коли немає відповідних надходжень, то дуже важко щось передбачити. І при цьому є речі, які ми кров з носа маємо зробити, а те, що вже розпочато, треба завершити… Бюджет – це є політичний документ компромісу», – підкреслив Андрій Садовий.

Після тривалого обговорення члени виконкому таки погодили другу частину розробленого бюджету розвитку-2021, але домовились, що до завтрашньої сесії чиновники разом із бюджетною комісією мають збалансувати розподіл коштів.

Нагадаємо, наразі Львівська МТГ має затверджену лише частину бюджету розвитку на 2021 рік, який охоплює лише гуманітарний блок. Це чи не вперше Львів отримує цей документ частинами, оскільки депутати відмовились затверджувати ті цифри, які пропонували посадовці. Детальніше про перипетії довкола прийнятті бюджету розвитку-2021 читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у 2020 році коронавірус забрав у Львова 1 млрд грн. Раніше Андрій Садовий говорив, що найбільше у 2021 році може постраждати бюджет розвитку, із якого фінансують всі ремонти, ЛКП, виплачують кредити. Втім мер сподівався на випуск нових облігацій, які, власне, можуть дати додатковий фінансовий ресурс.

Також із 2021 року забудовники більше не сплачують до місцевих бюджетів пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Втім Львів придумав, як цього року ще заробити 150 млн грн на девелоперах.

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