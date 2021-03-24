Садовий закликав переводити львів’ян на роботу з дому

Через спалах коронавірусу міський голова Львова Андрій Садовий закликав роботодавців максимально переводити людей на дистанційну роботу. На такий режим переходить й Львівська міська рада. Відповідну заяву він зробив у середу, 24 березня, передає Львівський портал.

Через ріст захворюваності та рівня госпіталізацій у Львові Андрій Садовий звернувся до роботодавців, аби вони дозволили львів’янам працювати з дому. Це необхідно для того, аби мінімізувати фізичні контакти.

«Хочу звернутися до всіх працедавців: якщо ви маєте можливість організувати роботу так, щоб люди працювали віддалено, зробіть це, будь ласка. Сьогодні важливо мінімізувати будь-які фізичні контакти. Ситуація дуже недобра. Станом на ранок [24 березня] в області госпіталізували 297 людей, це є дуже багато. Кожного дня є ріст і в наших міських лікарнях, на щастя, медична система наразі справляється», – відзначив міський голова.

Водночас Андрій Садовий розповів, що на дистанційний режим переходить й Львівська міська рада та підпорядковані їй структури. Працювати з дому будуть всі спеціалісти, робота яких не залежить виключно від перебування на робочому місці.

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За даними мерії, станом на 24 березня у міських лікарнях перебувають 739 хворих на коронавірус. За останню добу поступили 83 пацієнти, а виписали 61.

За даними ЛОДА, загалом на Львівщині у стаціонарах лікують 2826 хворих на Covid, завантаженість медзакладів сягла 64%. За добу госпіталізували 297 людей, тоді як на самоізоляцію скерували 2068 осіб.

Нагадаємо, вся Львівщина вже офіційно потрапила у «червону» covid-зону, хоча і до цього Львів та область вже суттєво посилили карантинні обмеження. Детальніше про всі заборони читайте за цим посиланням.

Додамо, що що 22 березня Кабмін своєю постановою заборонив українцям у «червоних» зонах ходити без масок на вулиці та навіть у парках. Штрафи «світять» усім, хто не реагуватиме на зауваження правоохоронців.

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