Україна встановила рекорд смертності від Covid

За добу в Україні від коронавірусу померли 333 хворих, що є абсолютним рекордом смертності від Covid-19 з початку пандемії. Про це у вівторок, 23 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Так, протягом 22 березня в Україні виявили 11 476 нових хворих на коронавірус, тоді як одужали 8044 людини. Втім минулої доби Covid-19 забрав життя рекордної кількості українців – 333 осіб.

«Ситуація з Covid-19 погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. У нас встановлений новий рекорд щодо кількості померлих – вперше понад 300 громадян пішли з життя за одну добу через коронавірус», – відзначив Максим Степанов.

Зазначимо, що дотепер в Україні жодного разу за всю пандемію Covid-19 не було більше 300 смертей за добу. Найбільшим показником смертності було 285 осіб.

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За словами Максима Степанова, минулого тижня, 15-21 березня, загалом коронавірус забрав життя 1665 українців. Такий показник смертності є вищим у порівнянні з позаминулим тижнем, коли померлих було понад 1300.

Також в Україні не спадають темпи госпіталізацій хворих на Covid. Середня завантаженість ліжок із киснем становить 55%, втім у низці регіонів цей показник є суттєво вищим.

«Але зрозуміло, що є регіони, де заповненість ліжок викликає у нас велике занепокоєння. Це є Київ, де понад 70% ліжок запонені, залишається напруженою ситуація й на Західній Україні, зокрема Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській та Львівських областях. Це все тому, що Україна увійшла у третю хвилю світової пандемії Covid-19. І зараз по всій території нашої країни розповсюджений «британський» штам коронавірусу, який є більш агресивний, швидше передається, викликає важкий перебіг хвороби та вражає більше молодих людей», – зауважив очільник МОЗ.

Додамо, що віднині, 23 березня, Львівщина офіційно перейшла у «червону» зону епіднебезпеки за показниками МОЗ.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

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