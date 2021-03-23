ОСТАННІ НОВИНИ

Україна встановила рекорд смертності від Covid

Наталя Дуляба

|

За добу в Україні від коронавірусу померли 333 хворих, що є абсолютним рекордом смертності від Covid-19 з початку пандемії. Про це у вівторок, 23 березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Так, протягом 22 березня в Україні виявили 11 476 нових хворих на коронавірус, тоді як одужали 8044 людини. Втім минулої доби Covid-19 забрав життя рекордної кількості українців – 333 осіб.

«Ситуація з Covid-19 погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. У нас встановлений новий рекорд щодо кількості померлих – вперше понад 300 громадян пішли з життя за одну добу через коронавірус», – відзначив Максим Степанов.

Зазначимо, що дотепер в Україні жодного разу за всю пандемію Covid-19 не було більше 300 смертей за добу. Найбільшим показником смертності було 285 осіб.

Реклама партнерів

За словами Максима Степанова, минулого тижня, 15-21 березня, загалом коронавірус забрав життя 1665 українців. Такий показник смертності є вищим у порівнянні з позаминулим тижнем, коли померлих було понад 1300.

Також в Україні не спадають темпи госпіталізацій хворих на Covid. Середня завантаженість ліжок із киснем становить 55%, втім у низці регіонів цей показник є суттєво вищим.

«Але зрозуміло, що є регіони, де заповненість ліжок викликає у нас велике занепокоєння. Це є Київ, де понад 70% ліжок запонені, залишається напруженою ситуація й на Західній Україні, зокрема Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській та Львівських областях. Це все тому, що Україна увійшла у третю хвилю світової пандемії Covid-19. І зараз по всій території нашої країни розповсюджений «британський» штам коронавірусу, який є більш агресивний, швидше передається, викликає важкий перебіг хвороби та вражає більше молодих людей», – зауважив очільник МОЗ.

Додамо, що віднині, 23 березня, Львівщина офіційно перейшла у «червону» зону епіднебезпеки за показниками МОЗ.

Нагадаємо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...