Цього тижня у Любліні встановлять пам’ятник українському священнику Омеляну Ковчу

У польському місті Люблін готуються до встановлення пам’ятника українському священнику Омеляну Ковчу. Відкриття пам’ятника заплановане на четвер, 25 березня. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.

Пам’ятник священномученику, пароху Майданека, отцю Омелянові Ковчу вже вирушив польського Любліна. 24 березня його планують встановити, а вже наступного дня, 25 березня, відбудеться відкриття.

Директор Центру міжнародної співробітництва Любліна Кшиштоф Становський повідомив, що встановлять пам’ятник на площі, що а перехресті вулиць мучеників Майданека з Цвинтарною.

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Перед відкриттям на сесії Люблінської міської ради відбудеться символічна передача пам’ятника місту. Урочисте відкриття відбудеться пізніше. Натомість 25 березня захід пройде без урочистостей та виступів.

Над втіленням пам’ятного знака працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.

Як відзначають творці пам’ятника видатному українському священнослужителю, ця скульптура – це узагальнена постать о. Омеляна Ковча, що поклав руки на великий куб. Священник наче зрісся із кубом, бажаючи його піднести над землею.

Куб – надважка невблаганна форма, що, як доля та нестерпне терпіння, притискає, розчавлює людську волю і душу, але силою віри, силою духу цей тягар відривається від землі, даючи полегшення страждань і надію.

Нагадаємо, постанову про спорудження пам’ятника ухвалила міська влада Любліна у 2018 році, а 22 лютого 2019 року заклали перший камінь. 22 лютого 2019 року відбулася церемонія покладання наріжного каменю. Саме ж будівництво взяв під егіду Глави УГКЦ Святослав (Шевчук).

Довідка:

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником Іваном Павлом II у 2001 році. В часи Другої світової війни він активно осуджував винищення євреїв, відвідував їх у гетто і забороняв своїм парафіянам брати участь в антиєврейських акціях, за що у 1942 році був заарештований і потрапив до концтабору «Майданек», тут служив душпастирем для співв’язнів різних національностей, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, у віці 59 років, за декілька місяців до визволення концтабору.

«Я дякую Богу за Його доброту до мене. Окрім Неба, це єдине місце, де я хотів би бути. Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, литовці та естонці. Зараз я тут єдиний священик. Я не уявляю, що вони робили б без мене», – йдеться в одному із збережених секретних повідомлень Омеляна Ковча.

Детальніше про життя Омеляна Ковча читайте у матеріалі: «Бути українцем. Омелян Ковч».

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Фото: УГКЦ