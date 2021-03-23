Скільки отримує сімейний лікар за свого пацієнта у 2021 році

У 2021-му сімейний лікар в Україні отримує від 401 до 1606 грн на рік за одного свого пацієнта. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Тариф на надання медичних послуг поліклініки чи амбулаторії у 2021 році становить 651 грн на рік за одного пацієнта з укладеною декларацією. Проте це не означає, що сімейний лікар отримує за кожного свого пацієнта саме таку суму.

Остаточний тариф, який оплачує Нацслужба здоров’я, вираховують, застосовучи коефіцієнти, які залежать, зокрема й від вікової групи пацієнта. Традиційно найбільші доплати сімейні лікарні отримують за дітей та пенсіонерів.

Так, у 2021-му сімейний лікар отримує такі доплати за ведення своїх пацієнтів:

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дитина віком від 0 до 5 років – 1606 грн/рік;

дитина віком від 6 до 17 років – 883 грн/рік;

пацієнт віком 65+ – 802 грн/рік;

пацієнт віком від 40 до 64 років – 481 грн/рік;

пацієнт віком від 18 до 39 років – 401 грн/рік.

Також значення має й місцевість, де лікар надає первинну медичну допомогу. Якщо мова про населені пункти, яким надано статус гірських, то до тарифу з урахуванням вікових коефіцієнтів застосовується ще й коригувальний коефіцієнт 1,25. Тобто за одну дитину до 5 років, яка мешкає у гірській місцевості, заклад отримає понад 2000 грн/рік.

Зазначимо, що на надання первинної допомоги українцям у 2021-му передбачили понад 20,6 млрд грн. Фінансування отримують не лише державні/комунальні поліклініки й амбулаторії, а й приватні та лікарі-ФОПи. Для цього вони подають відповідні заявки до Нацслужби здоров’я у межах Програмою медичних гарантій.

Сама медична реформа, яка змінила систему фінансування первинної медичної допомоги, в Україні стартувала ще у 2018 році. Відтоді поліклініка чи амбулаторія не отримує медичну субвенцію із держбюджету, кошти їм перераховує Нацслужба здоров’я відповідно наданих послуг пацієнтам.

Водночас лікарі отримали змогу суттєво більше заробляти завдяки набору «своїх» пацієнтів, за яких теж отримують доплати. Кошти отримує сам заклад, а остаточний розмір доплат медикам прописують в колективному договорі. Тобто необов’язково, що кожен сімейний лікар отримує саме ту доплату, яку перераховує НСЗУ, вона може бути й меншою.

Детальніше про те, як гроші «пішли» за пацієнтом у львівських поліклініках, читайте за цим посиланням.

Додамо, станом на кінець 2020 року свого сімейного лікаря обрали вже 85% мешканців Львівської області.

Також нещодавно стало відомо, що лікарі поліклінік й амбулаторій в Україні отримують на 30% більші зарплати, аніж медики в лікарнях.

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