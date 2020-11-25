ОСТАННІ НОВИНИ

85% мешканців Львівщини обрали свого сімейного лікаря

Наталя Дуляба

|

Львівська область – третя в Україні зі рівнем укладання декларацій зі сімейним лікарем. Свого лікаря обрали вже понад 85% мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

 

Так, станом на кінець листопада 2,16 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації зі своїм лікарем. Таким чином рівень охоплення сімейною медициною становить 85,8%. Із таким показником Львівщина є третьою областю в Україні.

Активніше декларації на Львівщині укладають жінки (1,1 млн) ніж чоловіки (990 тисяч). Найбільше угод підписують мешканці міст, аніж сіл і містечок. У віковому розрізі переважають особи віком від 40 до 64 років та молодь. В середньому на одного лікаря припадає 1198 декларацій.

Реклама партнерів

(Натисніть на зображення для збільшення)

Загалом свого лікаря обрали вже 30,8 млн українців (маже 74%). Першість має Київська область, де 88,9% мешканців підписали договір із лікарем, друге місце займає Вінницька область (86,1%).

Слідом йде Львівщина, Волинь (85,4%), Хмельницька (85,2%), Рівненська (84,5%) та Житомирська області (84,2%).

Найнижчі показники укладання декларацій за рівнем населення – Луганська (23,1%) і Донецька області (33,4%), а також Київ (72,4%).

Нагадаємо, обирати своїх сімейних лікарів українці почали в межах реформи первинної ланки медицини, яка стартувала навесні 2018 року. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що за дітей віком до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Для цього потрібні документи батька або матері (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Втім якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним лікарем) вона може самостійно. Для цього індивідуальний податковий номер (ІПН) дитини не потрібен.

Додамо, що українцям хочуть дозволити укладати декларації з лікарям онлайн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...