85% мешканців Львівщини обрали свого сімейного лікаря

Львівська область – третя в Україні зі рівнем укладання декларацій зі сімейним лікарем. Свого лікаря обрали вже понад 85% мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Так, станом на кінець листопада 2,16 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації зі своїм лікарем. Таким чином рівень охоплення сімейною медициною становить 85,8%. Із таким показником Львівщина є третьою областю в Україні.

Активніше декларації на Львівщині укладають жінки (1,1 млн) ніж чоловіки (990 тисяч). Найбільше угод підписують мешканці міст, аніж сіл і містечок. У віковому розрізі переважають особи віком від 40 до 64 років та молодь. В середньому на одного лікаря припадає 1198 декларацій.

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Загалом свого лікаря обрали вже 30,8 млн українців (маже 74%). Першість має Київська область, де 88,9% мешканців підписали договір із лікарем, друге місце займає Вінницька область (86,1%).

Слідом йде Львівщина, Волинь (85,4%), Хмельницька (85,2%), Рівненська (84,5%) та Житомирська області (84,2%).

Найнижчі показники укладання декларацій за рівнем населення – Луганська (23,1%) і Донецька області (33,4%), а також Київ (72,4%).

Нагадаємо, обирати своїх сімейних лікарів українці почали в межах реформи первинної ланки медицини, яка стартувала навесні 2018 року. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що за дітей віком до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Для цього потрібні документи батька або матері (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Втім якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним лікарем) вона може самостійно. Для цього індивідуальний податковий номер (ІПН) дитини не потрібен.

Додамо, що українцям хочуть дозволити укладати декларації з лікарям онлайн.

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