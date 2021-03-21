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Львівщина лідирує в Україні за кількістю виявлених хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на ранок неділі, 21 березня, в Україні 1 546 363 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 11 145 нових хворих. Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 68 776 тестувань. Відтак було виявлено ще 11 145 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 585 дітей та 199 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано 4 838 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

За увесь час пандемії в Україні коронавірус підхопили 1 546 363 людини. Від ускладнень інфекції померло 29 941 особа (+ 166 осіб за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 257 849 людей (+ 3 877 осіб за минулу добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Львівська область – 1 117 випадків;
  • Харківська область – 879 випадків;
  • Житомирська область – 814 випадків;
  • Дніпропетровська область – 760 випадків;
  • Хмельницька область – 740 випадків;
  • Вінницька область – 664 випадки;
  • Одеська область – 660 випадків;
  • Київська область – 654 випадки;
  • м. Київ – 434 випадки;
  • Чернівецька область – 418 випадків;
  • Сумська область – 388 випадків;
  • Тернопільська область – 376 випадків;
  • Донецька область – 373 випадки;
  • Закарпатська – 367 випадків;
  • Миколаївська область – 353 випадки;
  • Івано-Франківська область – 331 випадок;
  • Чернігівська область – 312 випадків;
  • Черкаська область – 291 випадок;
  • Запорізька область – 274 випадки;
  • Полтавська область – 267 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Волинська область – 173 випадки;
  • Херсонська область – 165 випадків;
  • Кіровоградська область – 95 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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