В Україні – 15 850 нових хворих на COVID. Львівщина – серед лідерів

Станом на ранок п’ятниці, 19 березня, в Україні зафіксовано 1 519 926 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 15 850 нових хворих на COVID. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом 18 березня в Україні провели 115 274 тестувань. Відтак було виявлено 15 850 нових хворих на COVID. Серед нових хворих – 830 дітей та 401 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 4 444 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

За увесь час пандемії COVID підтвердили 1 519 926 людям. Від ускладнень інфекції померло 29 515 людей (+262 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 248 782 особи (+4 592 особи за попередню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 210 випадків;

Львівська область – 1 140 випадків;

Київська область – 1 134 випадки;

Харківська область – 1 085 випадків;

Вінницька область – 948 випадків;

Одеська область – 935 випадків;

Житомирська область – 913 випадків;

Хмельницька область – 855 випадків;

Дніпропетровська область – 716 випадків;

Донецька область – 671 випадок;

Тернопільська область – 628 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Закарпатська – 546 випадків;

Полтавська область – 543 випадки;

Черкаська область – 536 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Сумська область – 489 випадків;

Рівненська область – 443 випадки;

Миколаївська область – 419 випадків;

Запорізька область – 408 випадків;

Волинська область – 348 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків;

Кіровоградська область – 158 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Херсонська область – 141 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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