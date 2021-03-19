В Україні – 15 850 нових хворих на COVID. Львівщина – серед лідерів

Станом на ранок п’ятниці, 19 березня, в Україні зафіксовано 1 519 926 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 15 850 нових хворих на COVID. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Протягом 18 березня в Україні провели 115 274 тестувань. Відтак було виявлено 15 850 нових хворих на COVID. Серед нових хворих – 830 дітей та 401 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 4 444 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
За увесь час пандемії COVID підтвердили 1 519 926 людям. Від ускладнень інфекції померло 29 515 людей (+262 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 248 782 особи (+4 592 особи за попередню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 210 випадків;
- Львівська область – 1 140 випадків;
- Київська область – 1 134 випадки;
- Харківська область – 1 085 випадків;
- Вінницька область – 948 випадків;
- Одеська область – 935 випадків;
- Житомирська область – 913 випадків;
- Хмельницька область – 855 випадків;
- Дніпропетровська область – 716 випадків;
- Донецька область – 671 випадок;
- Тернопільська область – 628 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Закарпатська – 546 випадків;
- Полтавська область – 543 випадки;
- Черкаська область – 536 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Сумська область – 489 випадків;
- Рівненська область – 443 випадки;
- Миколаївська область – 419 випадків;
- Запорізька область – 408 випадків;
- Волинська область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 347 випадків;
- Кіровоградська область – 158 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Херсонська область – 141 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.
Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.
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Вероніка Рой