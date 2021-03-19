ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – 15 850 нових хворих на COVID. Львівщина – серед лідерів

Вероніка Рой

|

Станом на ранок п’ятниці, 19 березня, в Україні зафіксовано 1 519 926 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 15 850 нових хворих на COVID. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом 18 березня в Україні провели 115 274 тестувань. Відтак було виявлено 15 850 нових хворих на COVID. Серед нових хворих – 830 дітей та 401 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано  4 444 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

За увесь час пандемії COVID підтвердили 1 519 926 людям. Від ускладнень інфекції померло 29 515 людей (+262 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 248 782 особи (+4 592 особи за попередню добу).

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 210 випадків;
  • Львівська область – 1 140 випадків;
  • Київська область – 1 134 випадки;
  • Харківська область – 1 085 випадків;
  • Вінницька область – 948 випадків;
  • Одеська область – 935 випадків;
  • Житомирська область – 913 випадків;
  • Хмельницька область – 855 випадків;
  • Дніпропетровська область – 716 випадків;
  • Донецька область – 671 випадок;
  • Тернопільська область – 628 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Закарпатська – 546 випадків;
  • Полтавська область – 543 випадки;
  • Черкаська область – 536 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Сумська область – 489 випадків;
  • Рівненська область – 443 випадки;
  • Миколаївська область – 419 випадків;
  • Запорізька область – 408 випадків;
  • Волинська область – 348 випадків;
  • Чернігівська область – 347 випадків;
  • Кіровоградська область – 158 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Херсонська область – 141 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...