В Україні – 12 946 нових хворих на COVID

Станом на ранок п’ятниці, 12 березня, в Україні 1 438 468 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 12 946 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу було проведено 100 718 тестувань. Відтак виявлено 12 946 нових випадків коронавірсу. Зокрема, серед захворіли – 649 дітей та 450 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 843 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірус підхопили 1 438 468 осіб. Від ускладнень інфекції вже померло 27 915 осіб (+230 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 214 876 людей (+ 4 630 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Житомирська область – 1 310 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

м. Київ – 896 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Київська область – 697 випадків;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Закарпатська – 568 випадків;

Тернопільська область – 566 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Сумська область – 431 випадок;

Миколаївська область – 358 випадків;

Черкаська область – 338 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки;

Волинська область – 272 випадки;

Запорізька область – 272 випадки;

Луганська область – 111 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Науковці стверджують, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Пік прогнозують на початок квітня.

Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

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