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За добу на Львівщині госпіталізували майже 200 осіб з COVID: де найбільше хворих

Юлія Осим

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За останню добу, 9 березня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 198 осіб з підтвердженим коронавірусом. Водночас на самоізоляцію скерували 708 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Серед госпіталізованих 164 людини перебуває у реанімації, ще 40 – на апаратах ШВЛ. Станом на ранок середи у стаціонарах області знаходиться 1960 осіб:

  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 219;
  • Центр легеневого здоров’я – 183;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 186;
  • Львівська обласна дитячя клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 21;
  • Львівська обласна клінічна лікарня – 44;
  • Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги – 224;
  • Львівська міська клінічна лікарня – 85;
  • 5-а міська клінічна лікарня – 93;
  • 8-а міська клінічна лікарня – 124;
  • 1-ий пологовий будинок – 16;
  • Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;
  • Стрийська міська лікарня – 113;
  • Стебницька міськіа лікарня – 109;
  • Рудківська лікарня – 73;
  • Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 117;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 40;
  • Сокальська ЦРЛ – 29;
  • Жовківська ЦРЛ – 26;
  • Жидачівська ЦРЛ – 64;
  • Самбірська ЦРЛ – 49;
  • Буська ЦРЛ – 18;
  • Пустомитівська ЦРЛ – 62;
  • Перемишлянська ЦРЛ – 42.

Додамо, що за минулу добу підтверджено коронавірусну інфекцію у 523 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 978 мешканців Львівщини.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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