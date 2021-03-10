За добу на Львівщині госпіталізували майже 200 осіб з COVID: де найбільше хворих

За останню добу, 9 березня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 198 осіб з підтвердженим коронавірусом. Водночас на самоізоляцію скерували 708 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Серед госпіталізованих 164 людини перебуває у реанімації, ще 40 – на апаратах ШВЛ. Станом на ранок середи у стаціонарах області знаходиться 1960 осіб:
- Львівська обласна інфекційна лікарня – 219;
- Центр легеневого здоров’я – 183;
- Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 186;
- Львівська обласна дитячя клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 21;
- Львівська обласна клінічна лікарня – 44;
- Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги – 224;
- Львівська міська клінічна лікарня – 85;
- 5-а міська клінічна лікарня – 93;
- 8-а міська клінічна лікарня – 124;
- 1-ий пологовий будинок – 16;
- Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;
- Стрийська міська лікарня – 113;
- Стебницька міськіа лікарня – 109;
- Рудківська лікарня – 73;
- Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 117;
- Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 40;
- Сокальська ЦРЛ – 29;
- Жовківська ЦРЛ – 26;
- Жидачівська ЦРЛ – 64;
- Самбірська ЦРЛ – 49;
- Буська ЦРЛ – 18;
- Пустомитівська ЦРЛ – 62;
- Перемишлянська ЦРЛ – 42.
Додамо, що за минулу добу підтверджено коронавірусну інфекцію у 523 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 978 мешканців Львівщини.
Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.
Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.
Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.
Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.
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Юлія Осим