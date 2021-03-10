За добу на Львівщині госпіталізували майже 200 осіб з COVID: де найбільше хворих

За останню добу, 9 березня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 198 осіб з підтвердженим коронавірусом. Водночас на самоізоляцію скерували 708 мешканців області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Серед госпіталізованих 164 людини перебуває у реанімації, ще 40 – на апаратах ШВЛ. Станом на ранок середи у стаціонарах області знаходиться 1960 осіб:

Львівська обласна інфекційна лікарня – 219;

Центр легеневого здоров’я – 183;

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих – 186;

Львівська обласна дитячя клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 21;

Львівська обласна клінічна лікарня – 44;

Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги – 224;

Львівська міська клінічна лікарня – 85;

5-а міська клінічна лікарня – 93;

8-а міська клінічна лікарня – 124;

1-ий пологовий будинок – 16;

Львівська клінічна лікарня на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 23;

Стрийська міська лікарня – 113;

Стебницька міськіа лікарня – 109;

Рудківська лікарня – 73;

Новояворівська РЛ №1 імені Юрія Липи – 117;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 40;

Сокальська ЦРЛ – 29;

Жовківська ЦРЛ – 26;

Жидачівська ЦРЛ – 64;

Самбірська ЦРЛ – 49;

Буська ЦРЛ – 18;

Пустомитівська ЦРЛ – 62;

Перемишлянська ЦРЛ – 42.

Додамо, що за минулу добу підтверджено коронавірусну інфекцію у 523 осіб. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 978 мешканців Львівщини.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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