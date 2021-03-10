НАЗК склало на Садового 14 адмінпротоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та скерувало до суду 14 адмінпротоколів щодо міського голови Львова Андрія Садового. Про це повідомили у Telegram НАЗК, передає Львівський портал.

Зазначається, що 14 адмінпротоколів щодо Садового були складені та направлені до суду «за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

Загалом НАЗК за останні два тижні склало та направило до суду 84 адміністративних протоколи.

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