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В Україні – понад 9 тисяч нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірус виявили у 9 144 людей. Також 3 351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Лабораторії за минулу добу зробили 81 333 тести на коронавірус: 38 972 – методом ПЛР та 15 627 – методом ІФА.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 394 061 випадок COVID-19. З них 1 194 373 пацієнти одужали, а 26 919 – померли від ускладнень захворювання.

Найбільше нових хворих зафіксували у Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях, а також у Києві (682).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

  • Київ – 141 598 (+682)
  • Одеська область – 87 957 (+375)
  • Харківська область – 86 127 (+522)
  • Львівська область – 81 752 (+531)
  • Київська область – 78 263 (+595)
  • Дніпропетровська область – 75 664 (+488)
  • Запорізька область – 70 598 (+188)
  • Івано-Франківська область – 68 437 (+676)
  • Чернівецька область – 57 837 (+522)
  • Житомирська область – 54 298 (+749)
  • Рівненська область – 49 880 (+198)
  • Хмельницька область – 49 708 (+376)
  • Сумська область – 49 584 (+194)
  • Черкаська область – 49 517 (+143)
  • Донецька область – 48 505 (+193)
  • Полтавська область – 47 038 (+112)
  • Тернопільська область – 43 974 (+357)
  • Закарпатська область – 43 504 (+665)
  • Миколаївська область – 43 485 (+337)
  • Волинська область – 41 131 (+195)
  • Вінницька область – 40 597 (+714)
  • Чернігівська область – 36 513 (+188)
  • Херсонська область – 21 939 (+62)
  • Луганська область – 15 204 (+35)
  • Кіровоградська область – 10 951 (+47)

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву». До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку і Житомирську області. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

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