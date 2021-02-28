Весну Львівщина зустріне у «жовтій» карантинній зоні

З 1 березня в Україні діятиме новий епідемічний поділ на карантинні зони. Львівщина залишається у «жовтій» зоні, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняються у «червоній», ще сім областей віднесли до «помаранчевої» зони. Відповідне рішення прийняла держкомісія ТЕБ і НС.

Із 24 лютого в Україні відновили адаптивний карантин. Більшість областей, і Львівщину в тому числі, віднесли до «жовтої» зони. З 1 березня на Львівщині нічого не зміниться, адже вона досі належить до «жовтої» зони.

Всі мешканці Львівської області повинні дотримуватися маскового режиму, носити зі собою документи, що посвідчують особу. Серед заборон – самовільне залишення місця самоізоляції, організація бенкетів і святкових заходів у ресторанах, кафе й інших розважальних закладах, масові заходи в освітніх закладах. Також призупинені планові госпіталізації, крім невідкладних станів та пологів.

Натомість через спалах Covid-19 і високий рівень госпіталізацій у червоній зоні залишається Івано-Франківська область, а також додається Чернівецька область.

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Водночас головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко відзначив, що найближчим часом у «червону» карантинну зону можуть потрапити ще сім областей.

«Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, на Львівщині зростає захворюваність на коронавірус. Якщо досі в області виявляли в середньому по 200 хворих, то за останні три доби кількість нових випадків зросла до 477; 696 та 399.

Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.

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