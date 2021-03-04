Хто відповідальний за якість освіти в Україні, – дослідження

Близько 90% батьків вважають вчителів відповідальними за якість освіти школярів. Директори шкіл (93%) також дотримуються думки, що найбільша відповідальність лежить на вчителях. Водночас 82% українських учнів відповідальність за власну освіту покладають на самих себе. Такими є результати дослідження, проведеного восени 2020 року дослідницькою агенцією «Vox Populi Agency» на замовлення Державної служби якості освіти України, повідомляє Львівський портал.

Директори, учителі і батьки до топ-відповідальних за якість освіти учнів зараховують учителів (так вважають 93% директорів, 90% учителів і 87.5% батьків.

Серед учнів домінує думка, що основну відповідальність несуть самі учні (82%) і вчителі (77%), причому 58% учнів вважають самих себе найбільш відповідальними.

Батьки вважають, що на якість освіти у школі впливають також комфортне психологічне середовище та кваліфікація педагогів. За ці критерії проголосувало понад 60% батьків. На думку вчителів, найважливішою умовою в цьому випадку є співпраця між учасниками освітнього процесу (69%).

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Діти ж, обираючи, що робить школу хорошою/якісною, у першу чергу називають доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, цікаві уроки та професійних вчителів.

Школярі визначили критерії, які важливі їм для якісного навчання у школі:

78% – за доброзичливі стосунки між учнями та школярами;

54% – за цікаві уроки;

47% – за професійність вчителів;

41% – доброзичливі стосунки між учнями;

37% – за безпеку у школі.

Також на думку батьків, вчителів та директорів шкіл на якість освіти у школі впливає безпечне для дітей середовище (відсутність булінгу/цькування або дискримінації за ознакою статі, релігії, доходів родини, місця проживання тощо).

Найменше, на думку респондентів, на якість освіти у школі впливають жорсткі вимоги до дисципліни. Так вважають 76% директорів, 49% вчителів та 35% батьків.

Санітарно-гігієнічні умови у школі увійшли до топ чинників, що впливають на якість, лише у відповідях батьків (26,5% батьків його обрали). А серед директорів та вчителів цей чинник обрали лише 17% та 19% відповідно. Автори дослідження зазначають, що в Україні досі близько 10% шкіл мають вбиральні лише на вулиці.

Загалом 81% директорів, 71% вчителів, 70% учнів та 50% батьків вважають, що вміння дітей застосувати свої знання в реальному житті, свідчить про те, що школа надає якісну освіту. Для школярів також важливими критеріями є цікаве навчання та високі результати ЗНО.

Дослідження було проведено у жовтні-листопаді 2020 року методом онлайн-анкетування. Участь у дослідженні взяли 59 директорів, 1560 учителів, 1631 батьків, 899 учнів 60 шкіл у 13 областях України, а також 752 освітні експерти.

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