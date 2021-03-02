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В Україні ще понад 5 тисяч людей захворіли на covid

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 1 березня, в Україні коронавірус виявили у 5 336 людей. Також 5 194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 357 470 випадків коронавірусу. З них 1 176 918 пацієнтів одужали, а 26 212 – померли від ускладнень COVID-19.

За минулу добу лабораторії зробили 54 994 тести на коронавірус: 27 407 – методом ПЛР та 14 483 – методом ІФА. За весь час в Україні провели 6,9 млн ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та у Києві (463).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

  • Київ – 138 483 (+463)
  • Одеська область – 86 418 (+319)
  • Харківська область – 84 203 (+319)
  • Львівська область – 79 582 (+349)
  • Київська область – 76 128 (+231)
  • Дніпропетровська область – 74 061 (+206)
  • Запорізька область – 69 848 (+163)
  • Івано-Франківська область – 65 608 (+649)
  • Чернівецька область – 55 633 (+504)
  • Житомирська область – 51 670 (+94)
  • Рівненська область – 49 065 (+108)
  • Черкаська область – 48 799 (+93)
  • Сумська область – 48 723 (+37)
  • Хмельницька область – 48 262 (+105)
  • Донецька область – 47 485 (+107)
  • Полтавська область – 46 353 (+131)
  • Миколаївська область – 42 545 (+153)
  • Тернопільська область – 42 423 (+146)
  • Закарпатська область – 40 933 (+438)
  • Волинська область – 40 200 (+140)
  • Вінницька область – 37 663 (+453)
  • Чернігівська область – 35 962 (+52)
  • Херсонська область – 21 747 (+18)
  • Луганська область – 15 019 (+32)
  • Кіровоградська область – 10 657 (26)

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область залишається у «жовтій» зоні. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов раніше запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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