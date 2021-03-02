У Львові ще 80 медиків зголосились вакцинуватись від COVID

У Львові вже декілька днів мобільна бригада 2-ї міської поліклініки вакцинує медичних працівників, які лікують хворих на коронавірус. За цей час щеплення зробили медикам інфекційної та 8-ї лікарень й центру легеневого здоров’я, а сьогодні щеплення роблять 80 працівникам лікарні швидкої допомоги та центру екстреної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, сьогодні в міській лікарні швидкої допомоги планують вакцинувати 25 медиків цієї лікарні та ще 55 медиків обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Лікарня швидкої медичної допомоги також приєдналася до вакцинації. Сьогодні в нас у лікарні зголосилися на вакцинацію 25 працівників — це і лікарі, і середній та молодший медичний персонал. У нас велика кількість працюючого персоналу, більша кількість з якого минулого року вже перехворіла. Фактично, 80−90% працівників, які працюють безпосередньо з ковідом, мають антитіла до ковіду», — повідомила медична директорка з лікувальної роботи міської лікарні швидкої медичної допомоги Леся Кобецька,

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Медики, які вже отримали щеплення, почуваються добре й не мають жодних незвичних реакцій на вакцину.

Щеплення усім медикам роблять працівники мобільної бригади 2-ї міської поліклініки, яка пройшла відповідне навчання у Києві щодо роботи з цією вакциною. Перед щепленням пацієнта оглядають, він підписує згоду й тоді його вакцинують. Відтак, упродовж 30 хвилин після щеплення, медики наглядають за його станом.

Загалом, з кінця минулого тижня у Львові вакцинували уже понад 200 медиків. Сьогодні планують зробити щеплення ще 80 медикам.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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