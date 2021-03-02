Сім’ї медика зі Львівщини, який помер від covid, дадуть 1,5 млн грн

На Львівщині сім’ї завідувача поліклінічним відділенням, який помер від коронавірусу, виплатили понад 1,5 млн грн страховки, передбаченої державою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Лікар заразився коронавірусом під час роботи, відтак його сім’я отримає 1,57 млн грн страхових виплат.

Кошти Фонд соцстрахування перерахував 1 березня, вони мають надійти на банківський рахунок упродовж кількох днів.

Загалом за час пандемії Covid-19 на Львівщині держава виплатила страховку родинам десяти медпрацівників, які померли від коронавірусу.

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Водночас за останніми даними в області відомо про 54 медпрацівників, що померли від коронавірусу.

Нагадаємо, медикам, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

Деякі українські медики скаржились, що їх змушують приховувати факт інфікування коронавірусом саме на роботі. Станом на кінець 2020 року обіцяні страховки в Україні виплатили лише двом десяткам родин померлих від Covid медпрацівників, хоча загалом хвороба забрала життя двох сотень лікарів.

До Дня медика Львівський портал писав про медпрацівників області, які пожертвували власним життям у боротьбі з коронавірусом. Детальніше читайте за цим посиланням.

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