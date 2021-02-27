Зеленському дали тиждень на звільнення Стерненка, інакше протест буде безстроковим

Організатори акції протесту на підтримку Сергія Стерненка, його друзі та адвокати вимагають негайно звільнити активіста й оновити судову систему. У противному випадку мітинг стане безстроковим. Про це пише Інтерфакс-Україна.

У суботу, 27 лютого, під Офісом президента знову протестують проти ув’язнення Сергія Стерненка. Перед присутніми зачитали спільну заяву організаторів акції, друзів активіста та адвокатів.

«Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге – оновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє – обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі», – йдеться у зверненні.

«У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою», – заявили організатори.

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Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроектів про реформування судової системи та внесення в них правок, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

Один із адвокатів Андрій Писаренко зачитав звернення Стерненка до присутніх: «Спроба грати за їхніми правилами судочинства – це спроба посадити нас за стіл з наперсточниками. Якщо так, то ми цю гру одразу програємо. Не потрібно грати за правилами влади, потрібно міняти правила гри».

Адвокат переконаний, що «влада спочатку політизувала справу, коли призначила Венедіктову» (генпрокурором – ред). «Якщо пам’ятаєте, вона одразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа, це – політична війна. Нас примушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про право-політичну війну», – сказав він, виступаючи перед присутніми.

Колона з-під Офісу президента висувається під гаслами «Свободу політв’язням» у напрямку Офісу генпрокурора, щоб поговорити з генпрокурором Іриною Венедиктовою.

Протестувальники проходять біля будівлі парламенту. Учасники акції палять фаєри і використовують димові шашки.

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Передісторія

23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

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Відео: Громадське