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На Банковій – знову протест через вирок Стерненку. НАЖИВО

Наталя Дуляба

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У суботу, 27 лютого, під Офісом президента в Києві зібрались більше 1500 людей на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку. Про це пише УП.

Люди не згодні з вироком суду і вимагають звільнити Стерненка. З-поміж демонстрантів є нардепи та представники громадських організацій.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП.

На місці також присутні Нацгвардія та пожежники. Люди постійно прибувають.

Передісторія

23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

Фото – УП, Telegram-канал Стерненко, відео – Громадське

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