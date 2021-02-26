У Львові від covid вакцинують ще 80 медиків

Впродовж п’ятниці, 26 лютого, від коронавірусу вакцинують 80 медиків 8-ї міської лікарні Львова. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, щеплення робитимуть працівники мобільної бригади, яка нещодавно пройшла відповідне навчання у Києві щодо роботи з цією вакциною

Зазначимо, вакцинація на Львівщині стартувала від 25 лютого. Першими на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали завідувачка 4-м відділенням Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян та директор медзакладу Сергій Федоренко.

Того ж дня від коронавірусу вакцинували 50 медиків Львівської обласної інфекції лікарні.

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Загалом область отримала 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. Планується, що в області на вакцинуватимуть понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за посиланням.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні розпочали 24 лютого, хоча планували – ще в середині лютого. В країні є затверджена дорожня карта вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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